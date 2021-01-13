Умер актер из "Дальнобойщиков" Денис Карасев

Советский, российский актер театра, кино и ТВ Денис Карасев скончался в своей квартире в центре Москвы 12 января на 58-м году жизни.

Как передает РЕН ТВ, согласно предварительным данным, Карасев умер от сердечной недостаточности - прибывшие на вызов медики помочь не смогли.

Денис Карасев 1 августа 1963 года в Иркутской области, откуда семья перебрала в эстонский город Силламяэ. Там Денис окончил детскую музыкальную школу. Активно занимался спортом - легкой атлетикой и плаванием.

В 1981-м поступил в ГИТИС. После окончания института, с 1985 года - актер театра имени Маяковского. Отслужив в армии, по приглашению Марка Захарова Карасев перешел в "Ленком", где работал до 1997 года.

На экранах - с конца восьмидесятых: "Катька и Шиз" (Шиз), "Мещерские", "Стрингер", "Дальнобойщики", "Марш Турецкого", "Каменская", "Сволочи", "Мы из будущего 2".