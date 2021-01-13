Новости

Умерла постановщица фильмов ужасов Стэйси Тайтл 12:27
Netflix выложил анонс своих главных премьер 2021 года 12.01.2021
"КиноПоиск" рассказал, что россияне смотрели в праздники 12.01.2021
Звезды "Секса в большом городе" получат по 1 млн за каждую новую серию 12.01.2021
Алиса Фрейндлих в больнице начала заниматься дыхательной гимнастикой 12.01.2021

Умер актер из "Дальнобойщиков" Денис Карасев

Новости
    13.01.2021, 12:01
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советский, российский актер театра, кино и ТВ Денис Карасев скончался в своей квартире в центре Москвы 12 января на 58-м году жизни.

Как передает РЕН ТВ, согласно предварительным данным, Карасев умер от сердечной недостаточности - прибывшие на вызов медики помочь не смогли.

Денис Карасев 1 августа 1963 года в Иркутской области, откуда семья перебрала в эстонский город Силламяэ. Там Денис окончил детскую музыкальную школу. Активно занимался спортом - легкой атлетикой и плаванием.

В 1981-м поступил в ГИТИС. После окончания института, с 1985 года - актер театра имени Маяковского. Отслужив в армии, по приглашению Марка Захарова Карасев перешел в "Ленком", где работал до 1997 года.

На экранах - с конца восьмидесятых: "Катька и Шиз" (Шиз), "Мещерские", "Стрингер", "Дальнобойщики", "Марш Турецкого", "Каменская", "Сволочи", "Мы из будущего 2".

Новости

Фильм "Чудо-женщина: 1984" выдвинут на все возможные номинации "Оскара" 12.01.2021
Тизер: у продолжения "Венома" будет "взрослый" рейтинг R 12.01.2021
Актера Арми Хаммера заподозрили в каннибализме 12.01.2021
СМИ: "Черную вдову" и другие весенние хиты снова перенесут 12.01.2021
⧣ Россия
Фото: kinopoisk.ru
Что москвичи смотрели в кинотеатрах в праздники 12.01.2021
Фильм "Еще по одной" стал самым успешным скандинавским релизом в РФ 12.01.2021
Названа дата премьеры в России "Поступи хаоса" с Холландом и Ридли 12.01.2021
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Стали известны первые подробности четвертого сезона "Правительства" 12.01.2021
Актриса АннаРоуз Кинг умерла на 36-м году жизни 12.01.2021
Вышел трейлер второго сезона сериала "Сквозь снег" с Шоном Бином 12.01.2021
⧣ утраты
Фото: twitter.com/ SharonWyatt411
Умер актер из "Беверли-Хиллз 90210" Джон Рейли 11.01.2021
Актер Максим Браматкин умер вскоре после своего 41-летия 10.01.2021
Умер режиссер "Парка Горького" и бондианы Майкл Эптед 09.01.2021