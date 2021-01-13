Умерла постановщица фильмов ужасов Стэйси Тайтл

Американская режиссер, сценаристка и продюсер фильмов ужасов, номинантка премии "Оскар" Стэйси Тайтл скончалась в возрасте 56 лет 11 января.

Об этом передает Bloody Disgusting. Уточняя, что причиной смерти Тайтл стали осложнения, вызванные боковым амиотрофическим склерозом, с которым она сражалась последние годы.

Тайтл родилась 21 февраля 1964 года. Как постановщица дебютировала короткометражкой в 1993-м. Через два года сняла свой первый полный метр - черную комедию с Кэмерон Диаз, Роном Перлманом и Биллом Пэкстоном "Последний ужин".

Среди других работ - "Квартал ужасов Снуп Догга", "БайБайМэн", сериал "Жуть".