В Госдуме призвали принять меры в связи с пожарами в домах престарелых

Глава думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев обратился в Генпрокуратуру в связи с участившимися случаями гибели людей в результате пожаров в частных домах престарелых.

В обращении в ведомство парламентарий отметил, что в прошлом году и в январе нынешнего года в Москве, Тюменской и Московской областях, Республике Башкортостан в таких пожарах погибли более 30 человек, десятки пострадали. В связи с этим глава комитета запросил информацию о проводившихся органами прокуратуры в данной сфере и выявленных нарушениях и принятых мерах.

Кроме того, парламентарий считает необходимым разобраться, какие пробелы существуют в законодательстве, и устранить их. У прокуратуры он запросил предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы.

- Безусловно, частные дома престарелых должны существовать наравне с государственными, - отметил Пискарев. - Однако в них также неукоснительно должны соблюдаться все требования безопасности, в том числе противопожарной.