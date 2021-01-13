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13.01.2021 10:42
Рубрика: Власть

В Госдуме призвали принять меры в связи с пожарами в домах престарелых

Текст: Татьяна Замахина

Глава думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев обратился в Генпрокуратуру в связи с участившимися случаями гибели людей в результате пожаров в частных домах престарелых.

Фото: Пресс-служба МЧС России по Свердловской области
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В обращении в ведомство парламентарий отметил, что в прошлом году и в январе нынешнего года в Москве, Тюменской и Московской областях, Республике Башкортостан в таких пожарах погибли более 30 человек, десятки пострадали. В связи с этим глава комитета запросил информацию о проводившихся органами прокуратуры в данной сфере и выявленных нарушениях и принятых мерах.

Кроме того, парламентарий считает необходимым разобраться, какие пробелы существуют в законодательстве, и устранить их. У прокуратуры он запросил предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы.

- Безусловно, частные дома престарелых должны существовать наравне с государственными, - отметил Пискарев. - Однако в них также неукоснительно должны соблюдаться все требования безопасности, в том числе противопожарной.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Госдума Правительство Генпрокуратура

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