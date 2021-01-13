В Москве скончался футболист Алексей Усков

В Москве в возрасте 58 лет скончался бывший игрок сборной России по мини-футболу Алексей Усков.

О скоропостижной смерти спортсмена стало известно 5 января. Его тело было найдено в квартире на улице Веневская в Южном Бутово. Прибыв по адресу, врачи скорой помощи уже ничем не могли помочь футболисту и констатировали его смерть.

Как отмечает KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в ходе осмотра следов насильственной смерти найдено не было. По предварительным данным, спортсмен скончался по причине острой сердечно-сосудистой недостаточности. В настоящее время тело Ускова направлено на экспертизу, после которой будет точно установлена причина смерти.

Алексей Усков был российским футболистом, игроком в мини-футбол. Он выступал за столичные клубы ЦСКА и "Минкас", а также за российскую сборную, в составе которой сыграл 12 мячей и забил 2 гола. В 1996 году команда заняла третье место ЧМ по мини-футболу.