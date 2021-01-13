Новости

На МКАД появится новая развязка 12:50
Премьер Японии расширил действие режима ЧС из-за COVID-19 12:48
Мишустин поздравил журналистов с Днем российской печати 12:46
"Аэрофлот" остановил продажу льготных дальневосточных билетов 12:44
ЦИК определил судьбу вакантных депутатских мандатов 12:40
Мишустин освободил Румянцева от должности замглавы Минприроды 12:39
Захватившего заложников в Пятигорске собираются отправить на лечение 12:37
Росстат оценил рост тарифов ЖКХ за 2020 год 12:35
В Петербурге задержан криминальный авторитет Анохин 12:28
Умерла постановщица фильмов ужасов Стэйси Тайтл 12:27
Минфин вернулся к покупкам иностранной валюты 12:20
В Мадриде выросли мусорные горы 12:12
Володин дал прогноз о составе Госдумы после выборов 12:07
Володин сообщил о депутате, который находится в реанимации из-за COVID-19 12:01
Умер актер из "Дальнобойщиков" Денис Карасев 12:01
Пик похолодания в столице придется на воскресенье 11:57
В 2021 году в Москве появится рекордное количество новых офисов 11:55
В Кургане юноша сорвался с башенного крана, пытаясь сделать селфи 11:42
Малкин надеется стать первым игроком из РФ, выигравшим Кубок Стэнли 4 раза 11:32
Танковую броню предложили делать из проволоки 11:32
Япония закрыла въезд для иностранцев 11:30
В Москве скончался футболист Алексей Усков 11:22
Камчатской живодерке грозит три года колонии за убийство щенка 11:19
В Подмосковье пассажир электрички погиб после посадки 11:18
На юге России все военные летчики привиты вакциной "Спутник-V" 11:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Что делать наследникам, получившим дом без земли
Что делать наследникам, получившим дом без земли
13.01.2021 11:22
Рубрика: Общество

В Москве скончался футболист Алексей Усков

Фото: amfr.ru Фото: amfr.ru
Фото: amfr.ru

В Москве в возрасте 58 лет скончался бывший игрок сборной России по мини-футболу Алексей Усков.

О скоропостижной смерти спортсмена стало известно 5 января. Его тело было найдено в квартире на улице Веневская в Южном Бутово. Прибыв по адресу, врачи скорой помощи уже ничем не могли помочь футболисту и констатировали его смерть.

Как отмечает KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в ходе осмотра следов насильственной смерти найдено не было. По предварительным данным, спортсмен скончался по причине острой сердечно-сосудистой недостаточности. В настоящее время тело Ускова направлено на экспертизу, после которой будет точно установлена причина смерти.

Алексей Усков был российским футболистом, игроком в мини-футбол. Он выступал за столичные клубы ЦСКА и "Минкас", а также за российскую сборную, в составе которой сыграл 12 мячей и забил 2 гола. В 1996 году команда заняла третье место ЧМ по мини-футболу.

Общество Утраты Спорт Футбол Мини-футбол

Главное сегодня

ВОЗ зафиксировала снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ
Цена нефти Brent подскочила до 57 долларов - уровень февраля 2020 года
Козак оценил итоги переговоров "нормандской четверки"
Банки выступили против раскрытия причин отказов в кредитах
YouTube на неделю заморозил аккаунт Трампа и запретил загружать новые видео
Президент РАН: Год науки дает стране колоссальный шанс
Кравцов: В конце школы ученики должны быть воспитаны, обучены и здоровы