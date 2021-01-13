В Словакии продлили режим ЧС из-за коронавируса до восьмого февраля

Продление до восьмого февраля режима чрезвычайной ситуации в республике большинством голосов поддержали депутаты Национального совета Словакии. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Необходимость такой меры вызвана тяжелой эпидемиологической обстановкой в республике, постоянным ростом числа заболевших новым типом коронавируса. При этом инфекционные отделения в большинстве больниц Словакии переполнены, остро не хватает медперсонала. В пятимиллионной республике COVID-19 сейчас болеют 54 тысячи 622 человека, из них 3 тысячи 108 человек - госпитализированы. Всего за период пандемии заразились свыше 211 тысяч жителей (211,4 тысячи человек). В конце декабря прошлого года в Словакии началась вакцинация от коронавируса.

Режим ЧС максимально ограничил общественную жизнь в стране, в частности запрещены даже встречи ближайших родственников, которые не проживают вместе. Работают лишь магазины продовольственных и бытовых товаров, аптеки. С 21:00 до 05:00 в республике действует комендантский час.

Данное постановление принято в соответствии с недавними поправками в законодательство о том, что решение правительства о максимальном 40-дневном продлении режима ЧС теперь должны одобрить парламентарии, причем не позднее чем за 20 дней до истечения срока, пишет РИА Новости. Ранее кабмин принимал подобное решение без оглядки на парламентариев.