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13 января 2021 г.

Указ губернатора Владимирской области от 13 января 2021 года № 1 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

Дата подписания 13 января 2021 г.
Опубликован 13 января 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Владимирской области от 17 марта 2020 года № 38 "О введении режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В пункте 36 слова "до 15 января 2021 года" заменить словами "до 15 февраля 2021 года".

1.2. В пункте 37:

1.2.1. В абзаце 1 слова "до 15 января 2021 года" заменить словами "до 15 февраля 2021 года".

1.2.2. В абзаце 4 слова "до 15 января 2021 года" заменить словами "до 15 февраля 2021 года".

1.2.3. В абзаце 9 слова "до 15 января 2021 года" заменить словами "до 15 февраля 2021 года".

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области В.В.Сипягин



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