Володин сообщил о депутате, который находится в реанимации из-за COVID-19

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам, что один депутат нижней палаты находится в реанимации из-за коронавируса.

Об этом спикер рассказал в ходе открытия нового здания парламентской библиотеки.

Володин напомнил, что уже треть народных избранников переболели коронавирусом, двое скончались. От осложнений на фоне COVID-19 ранее умерли представители КПРФ Валентин Шурчанов и Ваха Агаев.

"Сегодня один наш коллега в очень тяжелом состоянии находится в реанимации", - добавил председатель ГД.