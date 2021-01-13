Вышел трейлер фантастической драмы с Сальмой Хаейк "Блаженство"

На YouTube опубликован трейлер фантастической драмы сервиса Amazon Prime Video "Блаженство" (Bliss) c Оуэном Уилсоном и Сальмой Хайек в главных ролях. Режиссером и сценаристом проекта выступил Майкл Кэхилл ("Другая Земля", "Я - начало").

Уилсон играет недавно разведенного Грега, который поддается исходящей от некой Изабель (Хайек) "очаровательной женской теории о том, что люди живут в суровом симуляторе альтернативного мира внутри красивого блаженства реальности".

Изабель показывает мужчине, как все это выглядит, ставя беднягу перед суровым выбором "матрицы наоборот" - остаться с ней в нарядной реальности или же вернуться в альтернативный мир, где у парня не всё слава богу и трения с его взрослой дочерью.

Премьера - 5 февраля.