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Вышел трейлер фантастической драмы с Сальмой Хаейк "Блаженство"

Новости
    13.01.2021, 15:14
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube опубликован трейлер фантастической драмы сервиса Amazon Prime Video "Блаженство" (Bliss) c Оуэном Уилсоном и Сальмой Хайек в главных ролях. Режиссером и сценаристом проекта выступил Майкл Кэхилл ("Другая Земля", "Я - начало").

Фото: youtube.com/ TNT
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Уилсон играет недавно разведенного Грега, который поддается исходящей от некой Изабель (Хайек) "очаровательной женской теории о том, что люди живут в суровом симуляторе альтернативного мира внутри красивого блаженства реальности".

Изабель показывает мужчине, как все это выглядит, ставя беднягу перед суровым выбором "матрицы наоборот" - остаться с ней в нарядной реальности или же вернуться в альтернативный мир, где у парня не всё слава богу и трения с его взрослой дочерью.

Премьера - 5 февраля.

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