Задержанные в Южном Судане россияне отпущены на свободу

Задержанные в Южном Судане россияне, включая блогера Илью Варламова и Петра Верзилова, отпущены на свободу. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В результате предпринятых усилий задержанные россияне отпущены на свободу​​​. В настоящее время решаются вопросы, связанные с их выездом из Южного Судана",- рассказала она журналистам.

Как передает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Уганде, россияне переночуют в городе Капоэта, а в четверг отправятся в столицу Южного Судана - Джубу.