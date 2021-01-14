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Актриса Джессика Кэмпбелл неожиданно умерла по неизвестной причине

Новости
    14.01.2021, 15:55
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/Variety_TV Фото: twitter.com/Variety_TV
Фото: twitter.com/Variety_TV

38-летняя американская актриса и продюсер Джессика Кэмпбелл была найдена мертвой в туалете перед Новым годом. Трагедия произошла в Портленде.

Об этом сообщает TMZ, отметив, что смерть женщины стала для всех внезапностью и ее причина до сих пор не обнародована - медэкспертами проведено вскрытие, но его данными семья Кэмпбелл пока не располагает.

По словам кузины Джессики, 29 декабря ее сестра вернулась с работы домой (она трудилась врачом-натуропатом) и, поприветствовав мать и тетю, отправилась в уборную. Откуда долго не выходила. В результате одна из обеспокоенных родственниц женщины направилась к ней, обнаружив Джессику бездыханной на полу.

Попытки родных самостоятельно вернуть пострадавшую к жизни ни к чему не привели. Не справились с этой задачей и прибывшие на вызов медики. Как утверждают родные, у Джессики не наблюдалось никаких недугов, разве что в последнее время она жаловалась на заложенный нос, полагая, что просто простыла.

Кэмпбелл родилась 30 октября 1982 года в Оклахоме. Сниматься начала в 1992-м - комедия с Риз Уизерспун "Выскочка", Эми Эндрюс в сериале "Хулиганы и ботаны", драма "Безопасность вещей", комедия "День отца".

Кинокарьеру оставила в 2003-м.

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