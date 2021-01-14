Американский бомбардировщик вернули в строй после 10 лет на свалке

На базе авиационного логистического комплекса Оклахома-Сити приступили к плановому техническому обслуживанию двух бомбардировщиков B-52H Stratofortress, которые ранее были законсервированы в пустыне Аризоны на семь и десять лет. Об этом сообщается на сайте авиабазы Тинкер ВВС США.

Первый из самолетов - Ghost Rider ("Призрачный гонщик") - вернулся в строй еще в 2015 году, второй - Wise Guy ("Мудрый парень") - "воскрес" лишь в конце прошлого года. Процесс его восстановления после десяти лет на свалке занял более двух лет и формально завершился 30 декабря прошлого года. Отмечается, что наибольшие сложности у команды техников возникли при воссоздании электропроводки по оригинальной схеме.

Когда Wise Guy окончательно вернется в строй, то присоединится к Ghost Rider в 5-м бомбардировочном крыле на авиабазе Майнот (Северная Дакота). Таким образом количество ветеранов B-52 в ВВС США вырастет до 76 самолетов.

Напомним, эти бомбардировщики выпускались в 1950-1960 годах, всего было произведено 744 единицы. Боевая нагрузка в отсеке вооружения составляет 31,5 тонны, радиус действия - свыше семи тысяч километров, максимальная скорость - 957 километров в час.