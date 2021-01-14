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14 января 2021 г.

Постановление правительства Астраханской области от 12 января 2021 года № 1-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П"

В соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 22.05.2020 № 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом" Правительство Астраханской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

в пункте 3 постановления:

- абзац второй признать утратившим силу;

- в абзаце третьем слова ", посещавшим страны, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19)," исключить;

- абзац четвертый изложить в новой редакции:

"- обеспечивать готовность государственных учреждений здравоохранения Астраханской области, подведомственных министерству здравоохранения Астраханской области (далее- медицинские организации, подведомственные минздраву АО), осуществляющих медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях и (или) оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбору биологического материала для лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19);";

- абзац пятый признать утратившим силу;

- в абзаце седьмом слова "в амбулаторно-поликлинические учреждения здравоохранения" исключить;

- в абзаце двенадцатом слова ", владеющий методом полимеразной цепной реакции (ПНР)" исключить;

- абзацы тринадцатый, четырнадцатый признать утратившими силу;

- абзац пятнадцатый изложить в новой редакции:

" - обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления возбудителя COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) не менее 200 исследований на 100 тысяч населения (среднесуточно за 7 календарных дней);";

- в абзаце семнадцатом слова "на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 30.12.2019 № 597-П" заменить словами "на текущий финансовый год и на плановый период, утверждаемой ежегодно постановлением Правительства Астраханской области".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин



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