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14.01.2021 12:28
Рубрика: Общество

Что знает современный школьник о пионере-герое Марате Казее

Текст: Елена Новоселова
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне вышла книга белорусского писателя и историка Андрея Геращенко "Белоруссия в годы Великой Отечественной войны". Она издана при участии Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, соучредителями которого являются МИД России и Россотрудничество.

Планируется передать очерки Геращенко в школы, вузы и библиотеки Беларуси. Как сообщает автор, они писались для популярной серии "История для школьников" Белорусской энциклопедии имени П. Бровки.

Фото: РИА Новости
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Но и российским читателям, которые хотят получить достоверную, без фейков информацию об истории Великой Отечественной и Второй мировой войн, они будут интересны, поскольку посвящены знаковым местам и событиям нашей общей истории. Среди них - Брестская крепости, Хатынь, Курган Славы, Буйничское поле, "Линия Сталина", новый Центральный музей истории Великой Отечественной войны. Книга рассказывает о жизни и подвиге легендарных советских людей - Петра Машерова, Сидора Ковпака, Константина Заслонова, Ивана Дорощенко, батьки Миная (М.Ф. Шмырева), Елены Мазаник, Марата Казея и многих других.

По мнению Андрея Геращенко, это ответ тем современным авторам, которые передергивают и фальсифицируют факты прежде всего истории партизанского движения.

В очерках показана и историческая преемственность полицаев и коллаборантов с белорусскими националистами периода революции и гражданской войны, а также уделено внимание истории формирования Войска Польского.

Обращает на себя внимание и современный формат книги, использующей технологию дополненной реальности: через QR-коды можно прослушать песни, просмотреть фильмы.

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Общество История

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