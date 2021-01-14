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14.01.2021 22:11
Рубрика: Спорт

Единая лига ВТБ открыла голосование по составам на "Матч звезд"

Текст: Илья Трисвятский
Интернациональная мужская баскетбольная Единая лига ВТБ, в которой выступают девять лучших российских команд и четыре зарубежных участника  из Беларуси, Эстонии, Казахстана и Польши, открыла голосование по определению составов на традиционный, уже пятый по счету, "Матч всех звезд". Он состоится 14 февраля на площадке дворца спорта "ВТБ Арена" в Москве.

"Матч звезд" пройдет в классическом, привычном формате "Звезды России" - "Звезды мира". На начальном этапе голосования (до 25 января) Единая лига ВТБ предлагает определять с помощью болельщиков в социальной сети "ВКонтакте" расширенный список кандидатов на участие в матче, состоящий из 66 игроков, то есть по шесть баскетболистов из девяти наших (по три россиянина и легионера) и по три спортсмена из четырех зарубежных клубов (54 + 12).

Фото: Михаил Синицын
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На втором этапе голосования свои варианты составов назовут представители ведущих российских и зарубежных СМИ, постоянно освещающих баскетбольную тематику (с 26 января по 1 февраля). По итогам анкетирования журналистов лига опубликует окончательные списки участников "Матча всех звезд".

Также началась продажа билетов на баскетбольный праздник. Их можно купить через специальный сайт "Матча звезд" на платформе основного ресурса Единой лиги ВТБ, на сайтах партнеров.

Комментарий

Илона Корстин, генеральный директор Единой лиги ВТБ, многократная чемпионка Европы:

- В этом году для нас очень важно, чтобы "Матч всех звезд" стал не только ярким и запоминающимся, но и безопасным - как для зрителей, так и для его участников. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора, рассадка на арене будет осуществляться с соблюдением социальной дистанции, поэтому будет заполнено лишь 25 процентов от вместимости трибун. Продажа билетов осуществляется только в режиме онлайн.

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