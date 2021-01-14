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Лана Дель Рей снова стала жертвой травли "прогрессивной общественности"

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    14.01.2021, 19:37
Текст:   Самуил Пнин
Фото: instagram.com/lanadelrey Фото: instagram.com/lanadelrey
Фото: instagram.com/lanadelrey

Более пяти с половиной миллионов просмотров на YouTube - впечатляющая отметка, до которой всего за пару суток добрался новый клип Ланы Дель Рей. Песня Chemtrails Over The Country Club - дебютный сингл с нового одноименного альбома, неторопливая психоделическая баллада в привычном стиле американской поп-звезды.

Соответствующе привычным, на первый взгляд, получилось и видео: Лана едет куда-то в роскошном красном кабриолете, участвует в вечеринке у бассейна, веселится в дайнере... В общем, передаёт солнечный привет своим любимым шестидесятым. Правда, на середине всё это ретро-великолепие накрывает этаким бэд-трипом с самой разнообразной и преимущественно недоброй мистической символикой: трактовки оставим зрителям.

Сам же альбом, согласно анонсу, выйдет в середине марта, и уже сейчас вокруг него набирает обороты грандиозный скандал. Причём дело тут вовсе не в музыке, а, напомним, в недавно опубликованной обложке: на ней, к неудовольствию немалой части подписчиков Дель Рей в Instagram, не оказалось ни одной негритянки.

Что блюстителями так называемой "новой этики" и приверженцами BLM-движения было воспринято не иначе как вопиющее проявление расизма и дискриминации. Певице пришлось оправдываться: дескать, для фото позировали её ближайшие подруги, у четверых из которых, между прочим, мексиканские корни. И сама она, мол, "всегда поддерживала инклюзивность, даже не прилагая усилий".

Впрочем, попытки оправдаться в данном случае лишь спровоцировали вал новых обвинений - на этот раз в том, что артистка якобы "оказалась не готова прислушиваться к критике и сразу заняла позицию жертвы".

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