Лукашенко назвал главную задачу здравоохранения

В базовые документы, которые определяют правовые основы оказания медицинской помощи населению в Беларуси, предстоит внести конструктивные изменения. В четверг, пояснили в администрации Александра Лукашенко, на рассмотрение у президента вынесены изменения в законы о здравоохранении и об оказании психологической помощи.

Подчеркнув, что отечественное здравоохранение готово адекватно реагировать на новые вызовы, глава государства в тоже время обратил внимание на необходимость его дальнейшего совершенствования. На совещание он поинтересовался, как в новом законе отражены те нормы, которые позволяют управлять этой важнейшей сферой и оказывать качественную медицинскую помощь. Ведь "система здравоохранения должна и впредь быть обеспечена всем необходимым", - обратил он внимание.

Обновление ряда законодательных положений, по мнению Лукашенко, должно позволить здравоохранению быть современным и двигаться вперед. "Какими направлениями в развитии медицины продиктовано обновление норм? Насколько новые положения повлияют на систему здравоохранения в целом и на отдельную, конкретную больницу, врача и, главное, пациентов", -задал он вопрос участникам совещания.

Нельзя обойти стороной и вопросы, полагает белорусский лидер, без решения которых невозможно сохранить здоровье населения. К ним он отнес, в частности, развитие физической культуры и спорта, экологическую безопасность, возможность пользоваться оздоровительными учреждениями, совершенствование охраны труда. "Эти направления также должны быть обеспечены правовыми механизмами", - подчеркнул президент.

Но как бы ни менялись законодательные нормы, добавил он, следует исходить из того, что в центре усилий медиков всегда остается человек. "Спасти его, сохранить, улучшить здоровье - вот первоочередные наши задачи. Неизменный приоритет здравоохранения - обеспечить доступную и качественную медицинскую помощь населению", - подытожил он.

Как отметил во время совещания министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, за новейший период в стране были решены основные вопросы, влияющие на эффективное функционирование отрасли. Была выстроена, по его словам, структура оказания помощи - от фельдшерско-акушерских пунктов и центральных районных больниц до научно-практических центров. Ежегодно в Беларуси выпускаются почти 3,5 тысячи молодых врачей и почти 4 тысячи специалистов среднего медицинского персонала.