"МИР" запускает новое интеллектуально-развлекательное шоу

"МИР" начинает новый год с премьеры: на 18 кнопке стартует новая программа "Игра в слова", которая станет уникальным сочетанием интеллектуально-познавательной викторины и семейного развлекательного шоу.

"Во-первых, это игра. Тут интересно наблюдать, как команды борются друг с другом, иногда эта борьба очень напряженная. Даже если зритель не знает русского языка, забыл все правила, это лишь часть декорации - русский язык и вопросы о грамматике. Есть интересные, забавные вопросы, вопросы исторические, откуда произошли крылатые выражения", - рассказал ведущий новой интеллектуальной телеигры Антон Комолов.

Каждую неделю ведущий в формате трех раундов будет проверять команды участников на знание самых разных граней русского языка.

"Русский язык чудовищно сложный. Мне кажется, это можно понять, когда изучаешь какой-то иностранный язык, сталкиваешься с трудностями и думаешь: а как же люди учат русский язык, где этих трудностей еще больше. Я стараюсь немножко помогать, я разъясняю вопрос чуть проще, какие-то формулировки переобъясняю иногда, еле-еле могу подсказать, но это бывает крайне редко", - отметил ведущий шоу.

Лидеры рейтинговой таблицы, составленной по итогам 17 игр, сыграют в суперфинале, а победители суперфинала будут признаны знатоками одного из сложнейших языков мира.

"Все построено на знании русского языка и участвуют только иностранцы - выходцы из Азии, Африки, Европы, из Америки, естественно, из стран СНГ. Русскому человеку русский язык порой дается сложно, а с участием иностранцев это будет чрезвычайно смешно, крайне образовательно", - рассказал генеральный продюсер МТРК "Мир" Павел Корчагин.

Команда авторов программы и ее ведущий обещают участникам честные соревнования и заряд драйва в студии, оснащенной стильными и яркими декорациями, а зрителям - увлекательное шоу для всей семьи, много необычных фактов, открытий и положительных эмоций, которые зададут отличный настрой на все выходные.

Первый выпуск новых интеллектуальных состязаний смотрите 16 января в 7:10 на 18-й кнопке.