Мишустин: В центре внимания нашей стратегии находится человек

В центре внимания стратегии кабинета министров находится человек, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Гайдаровского форума. "Все мероприятия правительства направлены на повышение качества жизни граждан нашей страны, в том числе через развитие здравоохранения, поддержку образования, улучшение жилищных условий и качества окружающей среды", - подчеркнул он.

Главную роль в изменении благосостояния и в борьбе с бедностью должно сыграть повышение заработной платы и восстановление занятости. Именно такие факторы, по словам Мишустина, в первую очередь определяют доходы домохозяйств. На это также ориентирован уровень пенсий и социальных пособий.

"Для того чтобы увеличить количество рабочих мест с достойной заработной платой, мы планируем запустить новый инвестиционный цикл", - заявил премьер. Уже заключено 25 соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Общий объем инвестиций в проекты превысил один триллион рублей, для их реализации будет создано более 20 тысяч рабочих мест.