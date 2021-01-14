Мишустин: Важно не оставаться в плену у старых догм

Правительство заложило в стратегию развития страны возможность оперативного реагирования на новые вызовы, которые могут возникнуть в ближайшие десять лет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Очень важно не оставаться в плену у старых догм и привычных, а потому зачастую удобных решений", - подчеркнул он в видеообращении участникам Гайдаровского форума.

Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС