Мишустин: Важно не оставаться в плену у старых догм

Правительство заложило в стратегию развития страны возможность оперативного реагирования на новые вызовы, которые могут возникнуть в ближайшие десять лет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Очень важно не оставаться в плену у старых догм и привычных, а потому зачастую удобных решений", - подчеркнул он в видеообращении участникам Гайдаровского форума.
Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС
К глобальным вызовам председатель правительства отнес, в частности, начавшуюся структурную перестройку мирового энергобаланса. Нефть и газ, по его словам, еще долго будут играть в нем существенную роль, но нельзя игнорировать смену акцентов в мировой хозяйственной системе. "Это действительно серьезный вызов для нашей экономики, - считает Мишустин. - Именно поэтому важно изменить ее структуру, сделать ее максимально разнообразной, наращивать темпы развития производств по выпуску нефтегазохимической продукции, спрос на которую в мире растет, продолжать политику по диверсификации экспорта газа, в том числе и в виде сжиженного природного газа".