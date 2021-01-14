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14.01.2021 16:26
Рубрика: Общество

Мурашко: Система маркировки поможет прогнозировать потребность в лекарствах

Текст: Елена Манукиян

Все медицинские препараты с этого года будут закупаться по единым стандартам, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в четверг, 14 января, во время участия на Гайдаровском форуме. Он пояснил, что закупка лекарств теперь проводится централизованно и в единой информационной системе. По словам министра, это должно сказаться на скорости их приобретения и цене.

Средний рост цены на жизненно необходимые лекарства не превысил 5%

Также Мурашко напомнил о внедрении системы маркировки лекарств, благодаря которой стало легче прогнозировать потребность в них, оперативно реагировать на отсутствие препаратов в регионах.

"Мы знаем, сколько у нас пациентов и сколько им требуется лекарств. Поэтому, если в регионе есть пациенты, но нет лекарств, мы всегда можем поправить ситуацию", - сказал министр.

Он подчеркнул, что из-за большой нагрузки на этапе внедрения системы маркировки произошел сбой, в дальнейшем ее пришлось трансформировать. Но уже сегодня она доказывает свою эффективность.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Все о перечнях лекарств Гайдаровский форум

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