Памфилова отказалась от мессенджера WhatsApp

Глава ЦИК Элла Памфилова перестала пользоваться мессенджером WhatsApp и перешла в Telegram.

Вот как она сама прокомментировала это решение в официальном Telegram-канале Центризбиркома: "Переход меня и моих коллег из WhatsApp в Telegram был осуществлен по моей инициативе и исключительно добровольно".

Памфилова подчеркнула, что никаких команд на этот счет от кого бы то ни было ей не поступало.

Напомним, число регистраций в Telegram резко выросло на фоне критики новых правил WhatsApp, которые предусматривают передачу личных данных пользователей материнской компании Facebook. По словам основателя Telegram Павла Дурова, за три дня в мессенджере зарегистрировались более 25 миллионов человек. "Возможно, мы являемся свидетелями крупнейшей цифровой миграции в истории человечества", - считает он.