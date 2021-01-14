Появились фото нового электромобиля от Renault

В Сети появились фото перспективного недорогого электромобиля Ezoom - эта модель имеет непосредственное отношение к французской Renault, хотя и будет производиться только в Китае. Снимки утекли через базу Минпрома Китая.

Грядущую новинку разработало совместное предприятие JMEV, его совладельцами являются Renault (доля - 50%), китайский автопроизводитель JMC (37%) и китайский же фонд China Agricultural Development Construction Fund Corporation (13%).

Ezoom - среднеразмерный автомобиль с кузовом седан. Длина, ширина и высота - 4675, 1835 и 1480 мм соответственно, колесная база - 2750 мм.

По внешним габаритам машина сопоставима с Tesla Model 3. Некоторое сходство два электромобиля имеет и во внешности - каплевидная форма кузова с ниспадающей линией крыши, выдвижные дверные ручки с сервоприводом, панорамная крыша из двух разделенных поперечиной триплекс-панелей. Однако оформление передней и задней частей Ezoom выглядит интереснее, чем у Tesla, благодаря оптике сложной формы.

Ezoom будет оснащаться электромотором мощностью 110 кВт (150 л.с.) и литий-ионной батареей. Характеристики пока неизвестны. Новинку должны представить в течение нескольких месяцев, возможно, весной 2021-го.

СП JMEV основано в 2015 году, его штаб-квартира располагается в городе Наньчане на юго-востоке Китая. В настоящее время JMEV производит три модели субкомпактных пятидверных городских электромобилей.