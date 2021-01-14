На московских дорогах образовались семибалльные пробки

Загруженность дорог Москвы в четверг составляет семь баллов из 10 возможных. Это следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки".

По данным на 09:30 14 января, движение затруднено в сторону центра на Волгоградском, Рязанском и Октябрьском проспектах, на Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов, на Москворецкой, Софийской, Серебрянической набережных, на нескольких участках Бульварного и Третьего транспортного колец. Заторы создают и многочисленные мелкие ДТП.

Напомним, что с вечера среды по утро воскресенья выпало 20 процентов месячной нормы осадков, из-за чего более чем на восемь сантиметров увеличилась высота снежного покрова. Причем в четверг в течение дня местами также возможны слабые осадки.

Напомним, что из-за сложной погоды департамент транспорта рекомендовал автолюбителям пересесть на общественный транспорт, а находясь за рулем автомобиля, соблюдать правила дорожного движения, не совершать резких маневров.