В Москве в квартире убили двух братьев

В Москве обнаружены убитыми двое братьев. Как сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК, преступление было совершено на улице Аносова. Тела братьев 58 и 61 года были обнаружены в одной из квартир. Причиной смерти обоих стали ножевые ранения. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ - "Убийство двух и более лиц".

Оперативники тщательно осмотрели квартиру, но не нашли следов борьбы. Все вещи тоже были на своих местах, а входная дверь закрыта изнутри.

В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего.