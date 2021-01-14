Вильфанд рассказал о потеплении в Москве

После снегопада в четверг и аномальных морозов в ближайшие выходные погода в Москве улучшится. Потепление начнется 18 января. "В понедельник максимальная температура воздуха будет -10…-15 градусов, во вторник 7-10 мороза", - рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как ранее писала "Российская газета", 16 и 17 января арктический холод будет проверять москвичей на прочность. В темное время суток воздух остынет до -25 градусов, днем ненамного теплее - 15-20 мороза. Таких холодов в столице не было уже давно. Что же касается осадков, в четверг прогнозируется снег, который закончится в пятницу.