По словам омбудсмена по правам предпринимателей в России Бориса Титова, Сахалинская область вошла в тройку субъектов страны, "наиболее открытых бизнесу" в период пандемии. Благодаря чему удалось этого достичь, рассказал "РГ" уполномоченный по правам предпринимателей в регионе Андрей Коваленко.

Андрей Сергеевич, как сказалась пандемия на сахалинском бизнесе?

Андрей Коваленко: Ограничительные меры, конечно, сильно ударили по компаниям. Предприятия тяжело пережили потерю клиентов. Кроме того, они понесли дополнительные расходы на закупку средств индивидуальной защиты, проведение анализов и обсервацию подчиненных.

В марте приостановили деятельность предприятия всех отраслей, определенных Роспотребнадзором. Тем не менее в Сахалинской области жизнь довольно быстро вернулась в обычное русло. В островном регионе ввели систему цифровых пропусков в аэропортах и морских воротах. Эта мера помогла сдержать распространение опасной инфекции в самом начале. В апреле-мае почти все сахалинские предприятия открылись вновь.

Тяжелее всего пришлось представителям сферы развлечений и общепита. Люди стали меньше ходить в кинотеатры. Что касается новогодней поры, в области постарались максимально продлить режим работы ресторанов и кафе. Например, с 20 по 31 декабря они работали до полуночи, в то время как в Камчатском, Приморском и Хабаровском краях - до 23 часов. В новогоднюю ночь в островном регионе разрешили работать до трех часов. Кстати, наши предприятия пострадали меньше, чем их коллеги в других субъектах, еще и потому, что здесь нет огромных банкетных залов. От больших убытков спасла компактность.

Какую поддержку от государства получили компании в этот период?

Андрей Коваленко: Когда в марте закрылись торговые центры, в Сахалинской области с 1,5 до 0,5 процента уменьшили налог на имущество. Это практиковали многие субъекты, однако нам удалось достичь максимального снижения среди дальневосточных регионов. Благодаря этому большие торговые центры сэкономили до 20 миллионов рублей. Конечно, аренда не является для них основной статьей расхода, однако сэкономленные средства они смогли направить на заработную плату персонала.

В островном регионе ввели систему цифровых пропусков. Это помогло сдержать распространение опасной инфекции в самом начале

В целом объем налоговых послаблений для предприятий области составил около 500 миллионов рублей. Самым существенным видом помощи стало искусственное снижение кадастровой оценки до уровня 2019 года, несмотря на то, что в 2020-м они уже значительно подросли. Так, для Дагинских термальных источников в Ногликском районе налог на землю в прошлом году увеличился почти в десять раз, поэтому заморозка пришлась очень кстати.

Воспользовались предприниматели и федеральными мерами поддержки. Например, в нашем регионе около 70 процентов бизнесменов получили субсидии на выдачу зарплаты.

Давайте отвлечемся от пандемии. Востребованы ли у наших предприятий такие льготные режимы, как свободный порт Владивосток, ТОР?

Андрей Коваленко: По количеству утвержденных заявок, например, в порту Корсаков их около 30, можно сделать вывод, что СПВ пользуется популярностью. Однако только единицы начинают реально что-то делать. Зачастую компании не рассчитывают свои силы. Получив земельный участок на льготных условиях, они сворачивают деятельность из-за недостаточного финансирования. Бывает, что проекты приостанавливаются, когда задействованные в них иностранные инвесторы не могут приехать в связи с коронавирусными ограничениями.

Что касается территорий опережающего развития, то в Сахалинской области хорошо развивается сельскохозяйственное и туристическое направления, в частности, гостиничный бизнес. Горнолыжные спуски в Южно-Сахалинске привлекают туристов со всего Дальнего Востока.

Кстати, бизнес активно пользуется мерами поддержки и в рамках "дальневосточного гектара". Причем чаще всего предприниматели занимаются на полученной земле именно сельским хозяйством. Покупать оборудование и технику помогает Сахалинская лизинговая компания. Областное правительство также поддерживает бизнес, компенсируя часть затрат на реализацию проектов, которые являются приоритетными для региона.

А почему, несмотря на особое внимание к нашему округу на федеральном уровне, сохраняется разница между условиями для бизнеса на Востоке России и в других регионах страны?

Андрей Коваленко: Еще несколько лет назад я сам был бизнесменом, возглавлял рыбопромышленное предприятие. На Сахалине мы создали заводы глубокой переработки рыбы, покрывая 90 процентов потребностей региона. Это более 100 наименований и 500 тонн продукции в год. Так вот, нам не хватало рынков сбыта. Везти готовую продукцию на материк невыгодно из-за небольшого срока годности и непростой логистики. Проще поставлять на "большую землю" мороженый полуфабрикат и запустить переработку.

Мы так и сделали. Открыли в Подмосковье аналогичный завод. И я на собственном опыте убедился, что там работать проще. Никаких проблем с реализацией, под боком огромный рынок - 20 миллионов человек. На порядок меньше расходы на содержание предприятия, доставку материалов и запчастей для оборудования. Соответственно снижается и себестоимость продукции. Несмотря на высокую конкуренцию с качественным продуктом и грамотной политикой всегда можно найти нишу.

Не могут дальневосточные компании, особенно зарегистрированные на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях, конкурировать с западными на рынке закупок. Из-за высоких расходов, в том числе на оплату сотрудникам проезда к месту отдыха, приходится повышать себестоимость продукции и услуг. Это не позволяет выигрывать тендеры и аукционы. А вот фирмы из других регионов легко получают госзаказы на Дальнем Востоке, однако не всегда могут выполнить работу качественно.

Предприниматели регулярно поднимают тему "неравенства" на уровне и президента, и председателя правительства РФ. Мы ведем разговоры о создании рабочей группы, подключили общественную палату. Надеюсь, что удастся изменить ситуацию.