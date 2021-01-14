На Сахалине супруги отравились угарным газом в своей квартире

В сахалинском городе Охе возбуждено уголовное дело по факту смерти супружеской пары. Оно расследуется по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

13 января тела 54-летней женщины и 56-летнего мужчины нашли в их квартире дома по улице 60 лет СССР. По предварительным данным, они отравились угарным газом.

"В ходе расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка в том числе действиям лиц, отвечающих за качество и безопасность предоставления услуг по снабжению жилого дома бытовым газом", - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.

Как уточняет региональная прокуратура, женщина работала учительницей. Надзорное ведомство также организовало проверку случившегося.