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14.01.2021 08:52
Рубрика: Происшествия

На Сахалине супруги отравились угарным газом в своей квартире

Текст: Юлия Гарднер

В сахалинском городе Охе возбуждено уголовное дело по факту смерти супружеской пары. Оно расследуется по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В Ростовской области четверо человек насмерть отравились газом

13 января тела 54-летней женщины и 56-летнего мужчины нашли в их квартире дома по улице 60 лет СССР. По предварительным данным, они отравились угарным газом.

"В ходе расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка в том числе действиям лиц, отвечающих за качество и безопасность предоставления услуг по снабжению жилого дома бытовым газом", - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.

Как уточняет региональная прокуратура, женщина работала учительницей. Надзорное ведомство также организовало проверку случившегося.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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