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14.01.2021 06:02
Рубрика: Происшествия

В Хабаровском крае возбудили дело из-за поджога будки с щенками

Текст: Артем Красиков

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными (статья 245 УК РФ).

Камчатской живодерке грозит три года колонии за убийство щенка

11 января в Комсомольске-на-Амуре подростки, по данным полиции, подожгли будку с собакой и ее щенками. В результате чего почти все бездомные животные погибли.

"Происшествие активно обсуждалось в социальных сетях и вызвало большой общественный резонанс. Сейчас устанавливаются личности злоумышленников и все обстоятельства преступления", - сообщает следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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