В Хабаровском крае возбудили дело из-за поджога будки с щенками

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными (статья 245 УК РФ).

11 января в Комсомольске-на-Амуре подростки, по данным полиции, подожгли будку с собакой и ее щенками. В результате чего почти все бездомные животные погибли.

"Происшествие активно обсуждалось в социальных сетях и вызвало большой общественный резонанс. Сейчас устанавливаются личности злоумышленников и все обстоятельства преступления", - сообщает следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.