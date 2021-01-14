Во Владивостоке построят мечеть

Сооружение первой во Владивостоке мечети начнется в 2021 году. Об этом сообщил руководитель религиозной организации мусульман "Ислам" в Артеме (Приморский край) Рамиль Кильмухаметов.

Проект строительства оценивался в 104 миллиона рублей по смете 2018 года. Как сообщает пресс-служба главы Приморья Олега Кожемяко, мечеть будет строиться за счет инвестиций Татарстана. "Сумма может измениться только в сторону увеличения", - подчеркивается в сообщении. "Татарстан готов, проект есть, строительная компания нам предложена. Строительство начнется в этом году, это однозначно", - сказал Рамиль Кильмухаметов в интервью РИА Новости.

По данным социологических опросов, 78 процентов опрошенных в Приморском крае и 81 процент респондентов во Владивостоке не против строительства мечети и выбранного для нее места.