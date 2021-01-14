В Павлове родным сообщили о смерти пациентки больницы спустя пять дней

В морге "ковидного" госпиталя Павловской ЦРБ Нижегородской области умершая пролежала пять дней, прежде чем родные узнали о ее смерти.

Как рассказал местному телеканалу сын скончавшейся женщины, передачи в госпиталь он носил каждый день, даже после ее смерти, о которой ему сообщили только 11 января. Тогда как женщина умерла 7 января. Также родные уверяют, что с 4 января они не могли дозвониться до госпиталя.

Заведующая госпиталем Павловской ЦРБ Татьяна Чичевичкина сообщила "РГ", что свою вину медики не отрицают.

- О ее смерти родным должен был сообщить дежурный врач. Она этого не сделала: отвлеклась на других тяжелых больных и забыла. Мы с ней провели беседу, начата процедура вынесения дисциплинарного взыскания. А с передачей возникла неразбериха, вероятно, из-за наличия у нас так называемых зеленых и красных зон. Но, предварительное внутреннее расследование показало, что передачу женщине приносили только один раз - 7 января.

По словам заведующей, жительница поступила к ним в запущенном состоянии, с педикулезом и неблагоприятным прогнозом.

Что касается звонков, то все кому нужно до нас дозвониться - дозваниваются, и мой номер всегда доступен, - добавила врач. - Тем не менее, приношу искренние извинения за нашу ошибку, надеюсь, впредь она не повторится.