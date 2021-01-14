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14.01.2021 14:08
Рубрика: Общество

В Перми улучшили 3D-двойников нефтяных месторождений

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Исследователи Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) усовершенствовали 3D-модели нефтяных месторождений.

Фото: iStock
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Объемные модели позволят оценить потенциал залежей полезных ископаемых и добыть больше нефти.

- Сейчас предприятия преимущественно добывают сырье на месторождениях с запасами нефти, которые сложно извлечь. Помочь решить этот вопрос добывающим компаниям смогут новые технологии 3D-моделирования. Они эффективно описывают сложные процессы в нефтяном пласте, - пояснил доцент кафедры "Нефтегазовые технологии" ПНИПУ, кандидат технических наук Дмитрий Мартюшев.

Новая разработка уже опробована на шести нефтяных месторождениях Пермского края и показала свою эффективность. В частности, с ее помощью нефтяники научились более обоснованно подбирать места расположения перспективных скважин.

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