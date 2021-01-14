В Перми улучшили 3D-двойников нефтяных месторождений

Исследователи Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) усовершенствовали 3D-модели нефтяных месторождений.

Объемные модели позволят оценить потенциал залежей полезных ископаемых и добыть больше нефти.

- Сейчас предприятия преимущественно добывают сырье на месторождениях с запасами нефти, которые сложно извлечь. Помочь решить этот вопрос добывающим компаниям смогут новые технологии 3D-моделирования. Они эффективно описывают сложные процессы в нефтяном пласте, - пояснил доцент кафедры "Нефтегазовые технологии" ПНИПУ, кандидат технических наук Дмитрий Мартюшев.

Новая разработка уже опробована на шести нефтяных месторождениях Пермского края и показала свою эффективность. В частности, с ее помощью нефтяники научились более обоснованно подбирать места расположения перспективных скважин.