В Саратовской области разрешили корпоративы, спектакли и концерты

Правительство Саратовской области разрешило проведение массовых мероприятий на открытом воздухе и в закрытых помещениях. При этом в постановлении, размещенном в четверг на сайте областного правительства, указано, что число участников таких мероприятий не может превышать 50 человек и на каждого должно приходиться не менее четырех квадратных метров площади.

Накануне региональные власти также с 14 января разрешили проведение спектаклей и концертов. При этом также сохраняются ограничения: места в театрах, концертных залах, цирке должны заполняться не более чем на тридцать процентов, не разрешается посещение спектаклей организованными группами школьников до 16 лет.

В областном правительстве объяснили, что такое решение принято было по рекомендации Роспотребнадзора и в связи с улучшением эпидемиологической обстановки. В регионе фиксируется снижение числа положительных тестов на коронавирус, также на спад пошла и сезонная заболеваемость ОРВИ и гриппом.

Как сообщили в областном министерстве культуры, за время разлуки со зрителями саратовские театры подготовили более 40 премьер. Кроме того за время вынужденных "каникул" была завершена реконструкция зданий театра кукол "Теремок" и Саратовского государственного цирка имени братьев Никитиных.