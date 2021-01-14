В Иркутске экс-депутата оправдали по делу об убийстве семи человек

Суд присяжных в Иркутске оправдал бывшего депутата из Братска, обвиняемого в причастности к похищению и убийству семи человек в начале 2000-х годов и уже осужденного на большой срок за другое преступление. Вместе с ним оправдательный вердикт был вынесен и трем другим фигурантам дела.

СК РФ по Иркутской области считало этих людей участниками преступной группы, которая на рубеже 90-х годов прошлого века и 2000-х участвовала в переделе сфер криминального влияния. В частности, в 2001 году фигуранты дела организовали убийство двух лидеров других преступных группировок, а в 2002 году, по версии следствия, покушались на жизнь сына одного из убитых, а также похитили участников другой банды, убили, расчленили тела и сбросили в реку.

Как отмечали в СК, преступления носили организованный характер, были тщательно спланированы: за потерпевшими устанавливалась слежка, прослушивались их телефоны. Кроме того, почти все злодеяния они совершали, выдавая себя за сотрудников милиции.

Большинство обвиняемых по делу арестовали только в 2017 году. В общей сложности было задержано 10 человек. По шести из ним дела были выделены в отдельное производство. Сам экс-депутат к этому времени уже отбывал 25-летний срок заключения за убийство зампрокурора Братска в 1999 году.

По данным СК, в ходе расследования было проведено около 50 осмотров мест происшествий, более 320 допросов, 17 обысков, в том числе по месту жительства обвиняемых, около 70 сложных экспертиз. Были изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатка.

В феврале 2020 года уголовные дела передали в Иркутский областной суд. Обвиняемые добились их рассмотрения судом присяжных. В результате присяжные вынесли оправдательный вердикт, и судья огласил приговор. Однако, как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Иркутского областного суда, гособвинение подало апелляцию. Потерпевшие по делу также подали жалобу в январе 2012 года.