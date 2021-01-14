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14.01.2021 15:15
Рубрика: Происшествия

В Красноярске поставщика медтехники отправили под домашний арест

Текст: Екатерина Дементьева

В Красноярске под домашний арест отправлен предприниматель, который поставлял медицинское оборудование для краевой клинической больницы. Его подозревают в крупном мошенничестве, сообщили в региональном СК РФ.

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По предварительным данным, в 2018-2019 годах подозреваемый в рамках госконтракта на поставку медтехники самовольно заменил оборудование на более дешевое и не соответствующее условиям контрактов. Более того, часть его оказалась незарегистрированым. Следствие полагает, что таким образом предприниматель похитил более 112 миллионов рублей.

Подмену выявили сотрудники УФСБ по Красноярскому краю, на основе их материалов было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

Как отметили в СК, в рамках следствия были допрошены свидетели и подозреваемый, в фирмах и больнице прошли обыски, изъята документация.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск РГ-Видео

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