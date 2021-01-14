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14.01.2021 11:20
Рубрика: Происшествия

В Дагестане 118 поселений остались без света из-за сильного ветра

Текст: Александр Гавриленко

Энергетики отключили 26 воздушных линий по шесть-десять киловольт и 527 трансформаторных подстанций в Дагестане. Из-за сильного ветра массовое аварийное отключение пришлось провести в 118 населенных пунктах, где проживает 52,8 тысячи человек.

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Мощность отключенных потребителей - 21 МВт. Аварийно-восстановительные работы ведут 62 спецбригады, сообщили в Минэнерго России. Ведомство взяло ситуацию на особый контроль.

Порывы ветра в Дагестане достигают 25 метров в секунду, особенно тяжелая ситуация в южных и западных районах республики.

По прогнозам метеорологов, ситуация должна стабилизироваться сегодня после обеда. Это позволило бы специалистам восстановить энергоснабжение региона в кратчайшие сроки.

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