В Дагестане 118 поселений остались без света из-за сильного ветра

Энергетики отключили 26 воздушных линий по шесть-десять киловольт и 527 трансформаторных подстанций в Дагестане. Из-за сильного ветра массовое аварийное отключение пришлось провести в 118 населенных пунктах, где проживает 52,8 тысячи человек.

Мощность отключенных потребителей - 21 МВт. Аварийно-восстановительные работы ведут 62 спецбригады, сообщили в Минэнерго России. Ведомство взяло ситуацию на особый контроль.

Порывы ветра в Дагестане достигают 25 метров в секунду, особенно тяжелая ситуация в южных и западных районах республики.

По прогнозам метеорологов, ситуация должна стабилизироваться сегодня после обеда. Это позволило бы специалистам восстановить энергоснабжение региона в кратчайшие сроки.