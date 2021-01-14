АПЛ "Самара" вернется в строй с "Калибрами"

Ремонт и модернизация многоцелевой атомной субмарины Тихоокеанского флота К-925 "Самара" будут завершены в 2023 году, пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. После этого лодка выйдет на испытания - в том числе нового ракетного комплекса "Калибр-ПЛ".

"Самара" - представитель проекта 971 "Щука-Б". Подлодки этой серии отличаются пониженной акустической заметностью и мощным вооружением. Их основная задача - охрана своих стратегических субмарин на маршрутах боевого дежурства и охота за ракетоносцами противника.

Их 14 построенных подлодок проекта 971 у "Самары" и "Братска" - самая удивительная судьба. Эти субмарины совершили путешествие Северным морским путем посуху - на палубе судна-дока Transshelf. Первоначально обе подлодки встали на ремонт на Камчатке, однако затем было принято решение модернизировать их на предприятии "Звездочка" под Мурманском.

Пару субмарин водоизмещением 8470 тонн каждая погрузили на еще более гигантское судно и доставили по арктическим морям нетрадиционным способом. В ходе глубокой модернизации "Самара" получит возможность применять современные крылатые ракеты. Аналогичные превращение проходят шесть лодок серии: по три с Северного и Тихоокеанского флотов.