Бывшему новгородскому вице-губернатору Шалмуеву отказали в УДО

Новости

Свидетельства о смерти оцифруют и объединят в регистр 19:12
Новый роман Алексея Иванова "Тени тевтонов" станет аудиосериалом 19:03
Названа дата заседания группы высокого уровня Союзного государства 19:00
В Москве переболевшие коронавирусом получат льготы 18:59
В Петербурге умерла создатель организации "Жители блокадного Ленинграда" 18:58
Петербуржца приговорили к восьми годам колонии за подготовку терактов 18:48
Собянин: В Москве от COVID-19 привито около 140 тысяч человек 18:42
Памфилова отказалась от мессенджера WhatsApp 18:42
Уволился директор музея истории Петербурга в Петропавловской крепости 18:35
В Германии земельные власти могут ужесточить локдаун 18:35
Минсвязи Беларуси пообещало покрыть страну 5G за пять лет 18:30
Собянин рассказал, когда заболеваемость COVID-19 пойдет на спад 18:28
Минздрав: Вероятность заразиться COVID-19 после вакцинации минимальна 18:26
В Москве будут судить организаторов нелегальной миграции 18:25
Появился трейлер первого полнометражного шведского фильма Netflix 18:23
Компенсации получат 1284 обманутых дольщика 18:20
Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе 18:10
63-летний Юрий Стоянов записал альбом своих романсов 18:09
В Подмосковье от хозяина сбежал волк 18:06
ПВО Беларуси перевооружат на С-400 18:06
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу 18:00
Петербуржец случайно убил девушку во время БДСМ-сессии 17:35
Вышел трейлер российского хоррора "Приворот. Черное венчание" 17:29
Новак: Спрос на газ в мире еще долго будет расти 17:15
В Норвегии 23 человека скончались после прививки вакциной Pfizer 17:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Почему календарная реформа большевиков много лет сбивала с толку россиян
Почему календарная реформа большевиков много лет сбивала с толку россиян
14.01.2021 18:13
Рубрика: Происшествия

Бывшему новгородскому вице-губернатору Шалмуеву отказали в УДО

Текст: Евгения Цинклер (Новгородская область)

Старорусский районный суд отказал бывшему первому заместителю губернатора Новгородской области Арнольду Шалмуеву в прошении об условно-досрочном освобождении.

Коррупционный скандал заставил премьера Эстонии подать в отставку

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Новгородской области. Отмечается, что экс-чиновник уже не впервые обращается в суд с такой просьбой, но каждый раз получает отказ.

Арнольд Шалмуев был осужден в 2016 году на восемь лет и десять месяцев колонии за хищение 15 миллионов рублей из бюджета. Речь идет о деньгах, выделенных на ремонт дорог. Спустя три года Новгородский районный суд увеличил для него срок наказания до десяти лет за дачу взятки в 17 миллионов рублей, а также наложил штраф 900 тысяч рублей. Инцидент со взяткой произошел в 2012 году. Деньги предназначались тогдашнему сенатору от региона за передачу полномочий в сфере дорожного строительства.

К 2019 году Арнольд Шалмуев выплатил штраф и отбыл в колонии Старорусского района достаточную часть наказания, чтобы можно было просить об условно-досрочном освобождении.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область

Главное сегодня

Интервью председателя СКР Александра Бастрыкина. Главное
Новак: Цена бензина в России не зависит от мировых котировок нефти
Спортсмены предложили использовать на Олимпиаде "Катюшу" вместо гимна
Мурашко: В гражданский оборот выпущено более 1,6 млн доз "Спутника V"
Минстрой предложил ужесточить контроль за арендой жилья
Мошенники придумали новый способ отъема денег через суд
Почему катание с горок становится опасным для жизни