Бывшему новгородскому вице-губернатору Шалмуеву отказали в УДО

Старорусский районный суд отказал бывшему первому заместителю губернатора Новгородской области Арнольду Шалмуеву в прошении об условно-досрочном освобождении.

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Новгородской области. Отмечается, что экс-чиновник уже не впервые обращается в суд с такой просьбой, но каждый раз получает отказ.

Арнольд Шалмуев был осужден в 2016 году на восемь лет и десять месяцев колонии за хищение 15 миллионов рублей из бюджета. Речь идет о деньгах, выделенных на ремонт дорог. Спустя три года Новгородский районный суд увеличил для него срок наказания до десяти лет за дачу взятки в 17 миллионов рублей, а также наложил штраф 900 тысяч рублей. Инцидент со взяткой произошел в 2012 году. Деньги предназначались тогдашнему сенатору от региона за передачу полномочий в сфере дорожного строительства.

К 2019 году Арнольд Шалмуев выплатил штраф и отбыл в колонии Старорусского района достаточную часть наказания, чтобы можно было просить об условно-досрочном освобождении.