NI: Ледоколы обеспечивают преимущество РФ в Арктике

Издание The National Interest считает, что ледоколы обеспечивают преимущество России в Арктике. В стране расширяют ледокольный флот, строят современные базы.

В статье добавляют, что защита подходов к Северному морскому пути и расширение и без того большого ледокольного флота может означать, что Россия намерена расширить диапазон своих операций в регионе. Модернизируя свой военный потенциал, Россия стремится улучшить командование и управление, инфраструктуру и совместное применение сил для защиты своих северных подходов.

Отмечается, что Северный морской путь важен для РФ и с точки зрения экономики. Поэтому страна готова отстаивать свои интересы в Арктике. И ледоколы играют здесь значительную роль. Они проводят суда по акватории северных морей, их также используют для навигации в замерзающих бассейнах Северного ледовитого океана.

The National Interest делает вывод: поскольку известно, что Россия уже создала военные базы в Арктике, любое усиление морской активности улучшит способность развертывания или поддержки сухопутных сил.