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14.01.2021,  
11:31
Текст:  Светлана Цыганкова

NI: Ледоколы обеспечивают преимущество РФ в Арктике

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Издание The National Interest считает, что ледоколы обеспечивают преимущество России в Арктике. В стране расширяют ледокольный флот, строят современные базы.

Фото: Вячеслав Лобанов/Wikimedia.org
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В статье добавляют, что защита подходов к Северному морскому пути и расширение и без того большого ледокольного флота может означать, что Россия намерена расширить диапазон своих операций в регионе. Модернизируя свой военный потенциал, Россия стремится улучшить командование и управление, инфраструктуру и совместное применение сил для защиты своих северных подходов.

Отмечается, что Северный морской путь важен для РФ и с точки зрения экономики. Поэтому страна готова отстаивать свои интересы в Арктике. И ледоколы играют здесь значительную роль. Они проводят суда по акватории северных морей, их также используют для навигации в замерзающих бассейнах Северного ледовитого океана.

The National Interest делает вывод: поскольку известно, что Россия уже создала военные базы в Арктике, любое усиление морской активности улучшит способность развертывания или поддержки сухопутных сил.

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