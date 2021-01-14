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14.01.2021,  
14:02
Текст:  Светлана Цыганкова

Норвежской армии посоветовали брать пример с российских военных

Фото: Лев Федосеев/ТАСС Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

В Норвегии военным советуют использовать собак и северных оленей в качестве транспортного средства. И присмотреться к положительному опыту российской армии.

Об этом пишет "ИноСМИ" со ссылкой на норвежское издание NRK. В статье вспоминают о том, что в годы Второй мировой войны СССР активно использовал животных в качестве транспорта. Тогда оленеводы Кольского полуострова отдали военным 10 тысяч своих оленей. Они подвозили на фронт технику и эвакуировали раненых, а также забрасывали разведчиков в тыл врага, двигаясь практически бесшумно.

Арктическая бригада Северного флота уже четыре года тренируется ездить на оленях и собаках. И, как отмечают эксперты, данный метод эффективен для небольших подразделений.

В Норвегии в военных учениях в Южном Тромсе в 1982 году задействовали наряду с бойцами собак и лошадей. Конное подразделение Северонорвежской бригады отрабатывало подвоз боеприпасов и другого снаряжения. Животных доставили из Восточной Норвегии.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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Но пока норвежские военные не планируют соперничать с россиянами. Йонни Карлсен, специалист Национального ополчения по связям с общественностью отметил, что у Национального ополчения есть отряды с собаками, но их используют для других целей. Пока норвежцы не намерены применять собак или оленей в качестве транспорта, для этого нет ни знаний, ни ресурсов. Хотя признает, что использовать оленей и собак в арктических условиях вполне логично.

Норвежские оленеводы уверены, что военным есть чему поучиться у россиян. Они даже готовы дать своих оленей в аренду армии.

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