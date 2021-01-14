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14.01.2021 15:23
Рубрика: Происшествия

В Калининграде лже-сотрудника ФСБ обвинили в мошенничестве

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Два калининградца, один из которых представлялся сотрудником регионального управления ФСБ, обвиняются в покушении на мошенничество в крупном размере.

Фото: iStock
Мошенники пытались собирать деньги от имени летчика Дамира Юсупова

Как сообщили в региональном следственном управлении СК России, по версии следствия, двое жителей областного центра 33 и 48 лет узнали, что одному калининградцу грозит уголовная ответственность, поскольку сотрудники регионального управления ФСБ обнаружили боеприпасы при обыске его квартиры.

Это произошло в начале декабря минувшего года. Далее, как полагает следствие, обвиняемые разработали преступный план по хищению денежных средств калининградца. Старший из них сообщил мужчине, что якобы знаком с сотрудником регионального УФСБ, который может помочь освобождению от уголовной ответственности за незаконный оборот боеприпасов.

В роли сотрудника ФСБ выступил 33-летний обвиняемый, не имеющий никакого отношения к правоохранительным органам. Он неоднократно встречался с владельцем боеприпасов, обещая тому прекратить уголовное преследование за денежное вознаграждение в 400 тысяч рублей.

Половину этой суммы - 200 тысяч рублей - мужчина передал 48-летнему обвиняемому, который был тут же задержан сотрудниками регионального УФСБ России в рамках оперативного эксперимента.

Сейчас обоим подельникам предъявлено обвинение по статье УК "Покушение на мошенничество в крупном размере". Вину они признают частично, оба находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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