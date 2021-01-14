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14.01.2021 16:45

8,2 тысячи сотрудников "Россети Кубань" прошли обучение в 2020 году

В 2020 году компания "Россети Кубань" направила на курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку своих сотрудников более 73 миллионов рублей. В организациях дополнительного профессионального образования обучение прошли более 8200 работников энергокомпании, что составляет более 90 процентов общей численности персонала.
Фото: Пресс-служба "Россети Кубань" Фото: Пресс-служба "Россети Кубань"
Фото: Пресс-служба "Россети Кубань"

Развитие персонала относится к числу приоритетных направлений кадровой и социальной политики "Россети Кубань". Компания реализует комплекс мероприятий, направленных на повышение профессиональной и управленческой компетентности сотрудников, увеличение производительности труда, сокращение производственных и экономических потерь, связанных с влиянием человеческого фактора. Обучение персонала направлено на повышение уровня компетенций персонала - движущей силы компании на пути к достижению ее стратегических целей.

Несмотря на сложные эпидемиологические условия, в том числе благодаря оперативному переходу на дистанционный формат обучения по части программ, план 2020 года выполнен в полном объеме. По итогам 2020 года на обучение своих сотрудников (технического и административного персонала) компания направила более 73 миллионов рублей.

Основными партнерами "Россети Кубань" в направлении развития персонала являются корпоративный учебный центр "УДПО "Энергетический институт повышения квалификации" и филиал АО "П/о "Энергетик" - "Центр квалификации "Энергия", на базе которого осуществляются мероприятия по развитию и независимой оценке квалификации персонала. В 2020 году на этой площадке более 500 работников подтвердили уровень квалификации и получили свидетельства установленного образца.

В 2021 году компания "Россети Кубань" планирует направить на мероприятия по обучению и развитию персонала порядка 100 миллионов рублей.

Пресс-релиз предоставлен "Россети Кубань"

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