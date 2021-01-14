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14.01.2021 17:12
Рубрика: Общество

В Краснодаре после дождя и таяния снега в лужах утонули машины

Текст: Анна Юркова (Краснодар)

Жители краевой столицы в соцсетях поделились снимками последствий стремительного таяния снега и прошедшего накануне дождя. В отдельных микрорайонах города образовались глубокие лужи, в которых легковые автомобили оказались "заблокированными". Их даже не осмеливается спасать крупная техника.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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"Не каждая лужа может похвастаться таким хорошим уловом. Улица Братьев Черников в поселке Калинино Краснодара", - прокомментировал фотографии с застрявшими в воде двумя машинами один из жителей. "Без лодки грустно не только в Музыкальном микрорайоне. На улице Циолковского пешеходам можно либо плыть, либо идти по грязи. И это вам не какая-то глушь, а окрестности Дзержинского, напротив высшего летного училища", - иронично сетует другой.

В администрации Краснодара сообщили, что сейчас ведутся работы по откачке воды на проезжей части улично-дорожной сети. По 10 адресам направлено 12 единиц техники. Вода скопилась по улицам Ангарская, Бульвара Строителей, Чернышевского, Володарского и других участках микрорайонов. Как рассказали в Единой дежурно-диспетчерской службе, всего с 13 января поступило 39 заявок. Там, где возможно справиться мотопомпами, воду откачивают сотрудники городской Службы спасения. Разливы канализации устраняют специалисты водоканала.

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