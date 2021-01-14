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14.01.2021 18:42
Рубрика: Происшествия

В Крыму осужден виновный в смерти пассажиров водитель автобуса

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Ленинский районный суд приговорил 45-летнего водителя рейсового автобуса из Керчи, признанного виновным в гибели пассажиров, к трем годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры РК.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
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Суд признал керчанина виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц).

Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.

Суд установил, что 10 апреля 2019 года водитель сел за руль пригородного рейсового автобуса маршрутом село Яковенково - Керчь, хотя транспорт был заведомо технически неисправным. В итоге у автобуса отказали тормоза, и он съехал в кювет. В результате дорожной аварии 6 пассажиров получили травмы различной степени тяжести, а двое пассажиров от полученных травм скончались.

Ранее Керченский городской суд приговорил ответственного за техническое состояние автобуса механика-контролера предприятия-перевозчика, который выпустил машину в рейс, к двум с половиной годам колонии-поселения и запрету занимать аналогичную должность. Ранее его признали виновным по части 3 статьи 266 УК РФ (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств лицом, ответственным за техническое состояние транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Уголовное дело в отношении мастера предприятия, которому инкриминировано такое же преступление, сейчас находится на рассмотрении в Керченском городском суде.

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