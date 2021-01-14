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14.01.2021 19:53
Рубрика: Происшествия

В Сочи грунтовая дорога обвалилась вместе с грузовиком

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Сегодня на улице Транспортной Хостинского района Сочи произошел обвал тупикового участка второстепенной дороги, ведущей к торговой базе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

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- Пострадавших нет, - рассказал глава Хостинского района Сочи Иван Савин. - Жилых домов по близости тоже. Данная дорога не является общего пользования. Обвалившийся участок относится к прилагающей территории коммерческой торговой базы. Вместе с грунтом сполз грузовик данного предприятия, при этом автомобиль не пострадал, в ближайшее время его отбуксируют.

На месте находятся оперативные службы города, территория огорожена. Собственники коммерческого здания уже заявили о готовности провести геологическое исследование, после которого будет принято решение о восстановлении участка дороги.

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