В Екатеринбурге пресекли беспорядки в центре содержания иностранцев

В Екатеринбурге МВД и Росгвардия пресекли беспорядки в центре временного содержания иностранных граждан на улице Горнистов.

Дестабилизировать обстановку ночь 14 января попытался 32-летний уроженец одной из бывших союзных республик. По данным пресс-секретаря областного главка полиции ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, мужчину в центр доставили по решению районного суда, тут он должен был дожидаться выдворения за пределы России, так как нарушил миграционное законодательство.

- Причиной его недовольства стало то, что сотрудники полиции изъяли из его посылки алкоголь, пластиковые бутылки с которым были спрятаны в булки хлеба, - рассказал официальный представитель ведомства. - Около полуночи он и трое его сокамерников устроили дебош: начали ломать мебель, двери, замки, электроприборы и камеры видеонаблюдения. Кроме того, подожгли картонную коробку, забаррикадировались в комнате и отказались выходить. Зачинщик угрожал нанести себе травмы.

К слову, раньше он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов: был осужден за причинение тяжкого вреда здоровью и провел в колонии два с половиной года, на свободу вышел в конце ноября 2020 года.

- В центр направили дополнительные силы МВД и Росгвардии. ОМОН вынужден был применить спецсредства. Госпитализация потребовалась одному участнику беспорядков: у него поврежден палец руки, ему оказывают медпомощь, - подчеркнул Горелых.

По факту инцидента проводится проверка, по итогам которой будет принято решение. Центр содержания иностранцев функционирует в штатном режиме.