В тюменских кафе и магазинах за праздники нашли 2500 нарушений

В новогодние праздники в Тюменской области полицейские провели проверки предприятий, заведений, транспорта, а также физических лиц, которым нужно находиться на самоизоляции, и нашли множество нарушений "антиковидного" законодательства.

Так, во время рейда по двум с половиной тысячам торговым объектам, среди которых 668 торговых центров, составили 1268 протоколов за несоблюдение требований по использованию масок в магазинах. Об этом сообщает оперативный штаб области по борьбе с коронавирусом.

С ревизией полицейские обошли 2348 кафе, баров и ресторанов и выявили 1219 административных правонарушений.

Также специалисты проверили две тысячи транспортных средств, среди которых 1007 машин общественного транспорта. По итогам составили 85 протоколов за неношеное маски.

Выяснилось, что 1354 человек из проверенных семи тысяч во время рейдов нарушали режим самоизоляции, который они должны были соблюдать. На них завели дела об административных нарушениях.

По данным оперштаба, в регионе зарегистрировано за последние сутки 162 случая заболевания (всего с начала пандемии - 25569). 160 человек справились с болезнью, всего заболело и выздоровело 24002 человека. Жертвами COVID-19 стали три пациента. Всего погибли 223 человека.

Между тем

В Челябинской области во время праздников тоже проводили проверку. Специалисты посетили 238 предприятий торговли, общественного питания и организаций сферы бытовых услуг (парикмахерские, салоны красоты, сауны и прочее), в них выявили 28 нарушений требований санитарного законодательства. В отношении индивидуальных предпринимателей и юрлиц возбуждены дела по статье о нарушениях законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия (часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ). Материалы направили в суд, нарушителей ждет штраф или приостановление деятельности.