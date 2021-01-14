Постановление правительства Санкт-Петербурга от 14 января 2021 года № 1 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"

Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COV1D-19)" следующие изменения:

1.1. Абзац девятый пункта 2-5.23 постановления после слов "за исключением" дополнить словами "мероприятий, проводимых с 16.01.2021 театрами, а также".

1.2. Пункт 2-5.23 постановления после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:

"обеспечения театрами с 16.01.2021 одновременного присутствия посетителей в количестве не более 50 процентов от количества зрительских мест в месте проведения соответствующего мероприятия".

1.3. Абзац десятый пункта 2-5.23 и пункты 2-44 - 2-47 постановления исключить.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Елина Е.И.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов







