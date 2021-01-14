Свидетельства о смерти оцифруют и объединят в регистр

В трех российских регионах запущен эксперимент по созданию цифрового регистра медицинских свидетельств о смерти, который продлится до 2022 года. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Павел Пугачев, выступая на Гайдаровском форуме. В пилотном проекте участвуют Московская область, Дагестан и Башкортостан, однако присоединиться к ним могут и другие территории.

По словам замминистра, с помощью нового электронного регистра и других цифровых систем в дальнейшем можно будет анализировать как общую смертность в стране, так и отдельные случаи. Пугачев пояснил, что врачам предоставят цифровые инструменты, позволяющие более точно кодировать причины смерти.

"В результате мы всегда сможем посмотреть, что привело к неблагоприятному исходу. А благодаря внедрению вертикально-интегрированных систем в здравоохранении в единой информационной системе здравоохранения не сложно будет проследить и весь клинический путь пациента, чтобы выяснить, в чем заключалась проблема, была ли допущена ошибка или халатность со стороны врачей", - сказал он.

Таким образом, внедрение электронного регистра медицинских свидетельств о смерти - это очередной этап цифровизации здравоохранения, благодаря которому планируется повысить качество и доступность медицинской помощи, следует из слов замминистра.