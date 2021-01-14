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14 января 2021 г.

Постановление правительства Тюменской области от 14 января 2021 года № 2-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п"

Дата подписания 14 января 2021 г.
Опубликован 14 января 2021 г.
Вступает в силу 16 января 2021 г.

Документ является поправкой к

Постановление правительства Тюменской области от 17 марта 2020 года № 120-п "О введении режима повышенной готовности"

1. В постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внести следующие изменения:

1.1. В пунктах 3, 6, 8, 14, 15, 19 слова "15 января" заменить словами "28 февраля".

1.2. В подпункте 3.2 пункта 3:

абзац восьмой дополнить словами ", а также в иных специально предназначенных местах";

в абзацах девятом, десятом слова "за исключением случаев, предусмотренных пунктом 17 настоящего постановления," исключить.

1.3. Пункт 16 дополнить словами ", с 16 января 2021 года по 29 января 2021 года, с 30 января 2021 года по 12 февраля 2021 года, с 13 февраля 2021 года по 26 февраля 2021 года, с 27 февраля 2021 года по 28 февраля 2021 года".

1.4. Пункты 17, 18 признать утратившими силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 16 января 2021 года.

Губернатор области А.В.Моор



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