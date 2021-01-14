В Гаване вновь ввели комендантский час из-за рекордной вспышки COVID-19

Власти Гаваны объявили о возвращении к жестким карантинным мерам на фоне самой масштабной с начала пандемии вспышки коронавируса. Об этом сообщается в подготовленном Советом провинциальной обороны кубинской столицы плане по борьбе с COVID-19.

Главными ограничениями станут возвращение действия комендантского часа с 19:00 до 05:00, а также отмена городского общественного транспорта, который прекратит работу в четверг 14 января в 21:00. Отменяется и межпровинциальное сообщение, а на въездах и выездах из Гаваны будут оборудованы 14 пропускных пунктов, которые призваны ограничить не необходимые перемещения. Кубинцам закрывается доступ в международный аэропорт Гаваны кроме случаев, обусловленных гуманитарными соображениями.

Кроме того, в Гаване вновь закрываются образовательные учреждения: школьники и студенты переходят на дистанционное обучение. Жителям кубинской столицы запрещается заниматься спортом на улице, а также посещать парки. Полностью закрываются пляжи. Нельзя организовать домашние вечеринки, а также любые религиозные мероприятия - за это также предусматриваются суровые штрафы. Вынужденно прекращают работу рестораны, а магазины переходят на сокращенный график работы.

Всплеск COVID-19 на Кубе

Решение властей Гаваны продиктовано рекордной с начала пандемии вспышкой коронавируса на Острове. На протяжении последних дней ежедневно Куба обновляет антирекорд по числу выявленных новых случаев COVID-19. Накануне власти Острова сообщили о том, что минувшие сутки впервые было диагностировано 550 заболевших. Всего же на Кубе выявлено 16044 случаев COVID-19, хотя еще месяц назад - 13 декабря - это число было более чем в 1,5 раза меньше - 9423. Ожидаемо, что самая сложная ситуация сложилась в самом густонаселенном городе страны - Гаване.

Карантин вводится в кубинской столице уже во второй раз. Предыдущий локдаун продлился ровно один месяц с начала сентября. А уже в октябре ситуация постепенно стабилизировалась и началась поэтапная отмена ограничений.

С 15 ноября был открыт гаванский аэропорт. Как теперь выясняется, именно этот шаг стал бомбой замедленного действия. Больше всего на нынешнюю вспышку коронавируса повлиял большой поток кубинцев, которые постоянно проживают за рубежом. После долгого отсутствия авиасообщения они решили навестить своих родственников на Острове Свободы. Тем более в канун новогодних праздников. Предписанный карантин по прилете (до получения результатов повторного ПЦР-тестирования, которое проводилось на пятый день после прибытия) здесь не соблюдал практически никто. Вместо этого после длительной разлуки первым делом - горячие объятия с родственниками и друзьями, которых у общительных кубинцев не счесть, а также шумные вечеринки. Все это привело к возвращению суровых ограничений, сколько продлятся которые пока неизвестно.